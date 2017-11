Staatsanwaltschaft Halle Keine neuen Erkenntnisse im Fall Oury Jalloh

Im Fall des in einer Dessauer Polizeizelle verbrannten Asylbewerbers Oury Jalloh gibt es laut Staatsanwaltschaft Halle keine neuen Erkenntnisse. Alles, was von Sachverständigen und Gutachten vorliege, sei aktenkundig gewesen als die Entscheidung über die Einstellung des Verfahrens getroffen worden sei, sagte Oberstaatsanwältin Heike Geyer am Donnerstag.

Die Grünen-Fraktion hat wegen des Falls "Oury Jalloh" neue Regeln im Umgang mit Todesfällen in Polizeigewahrsam gefordert. Der rechtspolitische Sprecher Sebastian Striegel sagte MDR SACHSEN-ANHALT, nötig seien tatsächlich unabhängige Ermittlungen durch eine Polizeibeschwerdestelle. Polizisten sollten nicht gegen ihre Kollegen ermitteln müssen. Im Fall "Oury Jalloh" komme man der Wahrheit - so wörtlich - "aufgrund der Lügen von Polizisten" und des "eklatanten Rassismus" nicht näher. Er sei "hochskeptisch", ob sich der Fall noch aufklären lasse: "Ich meine, dass wir hier ein Versagen des Rechtsstaats erkennen können, und dass wir daraus Konsequenzen ziehen müssen."

Henriette Quade von den Linken spricht von einer Zäsur. Bildrechte: IMAGO

Für die Linke-Fraktion sagte die innenpolitische Sprecherin Henriette Quade dem MDR: "Was neu ist, ist, dass die Staatsanwaltschaft Dessau offenkundig zu einem völlig anderen Ergebnis gekommen ist bei ihrer Prüfung als die Staatsanwaltschaft Halle. Die Staatsanwaltschaft Dessau ist zu dem Ergebnis gekommen, dass eben nicht auszuschließen ist, dass Dritte daran beteiligt waren, dass Feuer in der Zelle ausgebrochen ist, als Oury Jalloh gestorben ist. Das ist eine Zäsur in der zwölfjährigen Prozessgeschichte." Es sei "besonders verblüffend", dass die Staatsanwaltschaft Dessau eine These "über Bord geworfen" habe, die sie zwölf Jahre lang vertreten habe. Es sei "in keiner Weise nachvollziehbar", dass in genau dem Moment nicht mehr Staatsanwaltschaft Dessau für die Ermittlungen zuständig sei, sondern die Staatsanwaltschaft Halle, die zu einem entgegengesetzten Ergebnis komme.