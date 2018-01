Auf die Stadt Halle kommt wegen des Ausbaus der Straßenbahn zur Stadtbahn eine weitere Baustelle zu. Ab 5. Februar ist die Große Steinstraße bis voraussichtlich Anfang 2019 gesperrt. Dort werden neue Gleise und Oberleitungen verlegt. Außerdem wird am Joliot-Curie-Platz eine Ampel installiert und eine sichere Fußgängerüberquerung geschaffen.

Während die Bauarbeiten laufen, ist ein begleitender Kreativdialog in der Großen Steinstraße geplant. Das soll Kunden und Gäste anlocken und so die anliegenden Geschäfte entlasten. Eine Idee der Oper sei beispielsweise, Inszenierungen in den Läden der Großen Steinstraße stattfinden zu lassen, sagt Petra Sachse von der Stadtverwaltung MDR SACHSEN-ANHALT. "Die Händler haben großes Interesse daran."