Wenn der deutsche Astronaut Alexander Gerst am Mittwoch zur Raummission "Horizons" aufbricht, kann man in Halle und Merseburg den Start live mitverfolgen. Gerst startet um 13.12 Uhr zu seinem zweiten Langzeitaufenthalt auf der Internationalen Raumstation ISS.

Ganz im Zeichen der Sterne steht deshalb zur Mittagszeit der Große Festsaal in der Leopoldina in Halle. Dort können Zuschauer auf einer Leinwand den Beginn der Raummission über eine Video-Schalte live mitverfolgen. Raumfahrt-Experten kommentieren, wie im tausende Kilometer entfernten kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur die Sojus-Rakete mit Gerst an Bord startet.