DDR-Vergangenheit Stasi-Akten aus Eisleben wieder lesbar

Jahrzehntelang konnte niemand im alten Landkreis Eisleben sagen, wie er zu DDR-Zeiten von der Stasi bespitzelt worden war. Denn die Akten dort waren nach der Wende nicht mehr lesbar. In Eisleben waren die Staatsspitzel im Herbst 1989 besonders eifrig bei der Vernichtung ihrer Akten. Fast 30 Jahre später können Betroffene nun trotzdem zum ersten Mal Einsicht in ihre verschollen geglaubten Akten nehmen.

Wunsch nach Aufklärung

Klaus-Dieter Klein (l.) und Uwe Kühnemann (r.) lesen endlich ihre Stasi-Akten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Eisleber Uwe Kühnemann würde sich nicht als linientreuen DDR-Bürger bezeichnen, sagt er. "Ich hatte ja auch West-Verwandtschaft", meint er. Aber dennoch wurde der Handwerker seinerzeit zum Wehrdienst bei einem geheimen Bautrupp der VP-Bereitschaft eingezogen. Warum ausgerechnet er zu diesem geheimen Bau-Kommando geschickt wurde, war ihm bisher ein Rätsel:



"Mich würde brennend interessieren, wie ich dahin gekommen bin. Irgendjemand muss mich ja vermittelt haben. Es muss ja jemand eine Beurteilung geschrieben haben." Uwe Kühnemann hofft nun in seiner Stasi-Akte Aufklärung zu finden.

In 60 dieser Säcke lagerten die Fetzen, die die Stasi nach ihrer Vernichtungsaktion zurückließ. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ähnlich geht es Klaus-Dieter Klein. Auch er hat seine Akte nun, da sie wieder lesbar ist, angefordert. Er durfte als Kraftfahrer zu DDR-Zeiten nicht in den Westen fahren. Womöglich spielte es eine Rolle, dass sein Vater einst als politischer Gefangener zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. "Jetzt wollte ich mal wissen, wem ich eventuell am Stammtisch ein Bier bezahlt habe, der anschließend einen Bericht über mich geschrieben hat", erzählt er.

Säcke voll zerrissener Akten wieder zusammengesetzt

Beide Männer wollten schon früher ihre Akten lesen. Doch weil die Kreisdienststelle der Stasi in Eisleben alle Akten vernichtet hatte, war das bisher nicht möglich. Als Eisleber Bürger die Dienststelle am 4. Dezember 1989 besetzen, fanden sie nur noch Säcke voller Schnipsel. In 60 Säcken lagen die zerstörten Akten; manche nur grob zerrissen. Diese groben Schnipsel sind nun wieder lesbar.

Auf 26 Regalmetern lagern die wiederhergestellten Stasi-Akten aus Eisleben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Jahrelang haben Mitarbeiter der Stasi-Unterlagenbehörde BStU in mühevoller Handarbeit gepuzzelt und geklebt. Zudem wurde jedes Schriftstück in einem Archivsystem registriert. Insgesamt wurden 26 laufende Akten-Meter wieder zusammengesetzt.



Die kleineren Aktenschnipsel aus Eisleben werden noch aufgearbeitet. Sie werden in Berlin mit Hilfe eines Scanners virtuell rekonstruiert. Doch ein Teil der Akten kann auch mit dieser Technik nicht wiederhergestellt werden – und ist unwiederbringlich verloren.

Antrag auf Akteneinsicht nun möglich

Betroffene können nun einen neuen Antrag auf Akteneinsicht stellen. Kraftfahrer Klaus-Dieter Klein hat in den geklebten Dokumenten noch keine Antwort auf seine Fragen gefunden, hofft aber weiter: "Es ist ja noch nicht alles da. Es kann sein, dass da später mal noch was kommt, aber zurzeit kann ich keine Rückschlüsse ziehen."

In diesem Gebäude in Eisleben arbeitete vor dem Zusammenbruch der DDR die Stasi. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Handwerker Uwe Kühnemann dagegen hat gefunden, was er vermutet hat: Eine Art Lebenslauf über sich, geschrieben von einem Stasi-Spitzel unter einem Decknamen. Damit geht das Rätselraten für Uwe Kühnemann weiter: "Wer das gewesen ist, würde mich brennend interessieren, wer das angefertigt hat über mich. Denn das muss ja jemand gewesen sein, der über mich Bescheid weiß."



Uwe Kühnemann will nun den Decknamen des Stasi-IMs entschlüsseln lassen. Er will unbedingt herausfinden, wer ihn bespitzelt hat. Ihm haben die rekonstruierten Eisleber Stasi-Akten schon ein Stück weitergeholfen.

