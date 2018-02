Bernburger Studenten forschen Büro unter Palmen – auch für Sachsen-Anhalter

Anne Wimmer – 22 Jahre



"In nahezu allen Bereichen des Arbeitens zieht die Digitalität ein. Auch in Zukunft wird das Internet und seine Anwendungen in der Wirtschaft einen festen Platz haben. Somit muss man sich auch mit neuen Strukturen in einer bekannten Wirtschaft beschäftigen und dazu gehören auch neue Arbeitsstrukturen und -weisen. Die Digitalen Nomaden sind vielleicht Vorreiter dieser neuen Strukturen in alten Wirtschaften und gerade deshalb ist es so spannend, sich mit ihnen zu beschäftigen, um von ihnen lernen zu können." Bildrechte: Josefine Bertram