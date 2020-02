Schülerin Lidia Edel leitet das Kunstprojekt Synagogentür in Halle. Bildrechte: dpa

Die künstlerisch neu gestaltete Synagogentür der Jüdischen Gemeinde Halle soll im Oktober zum ersten Jahrestag des antisemitischen Anschlags enthüllt werden. Die Tür hatte am 9. Oktober 2019 verhindert, dass ein schwer bewaffneter Rechtsextremist in die Synagoge eindringen und ein Blutbad unter den gut 50 Menschen in dem Gotteshaus anrichten konnte.

Vom "Wunder von Halle" war danach die Rede. Die Tür soll deshalb als Kunstwerk gestaltet und dann für alle sichtbar ausgestellt werden. Die 18-jährige Schülerin Lidia Edel leitet das Projekt. "Das wird ein Zusammenspiel von allen Menschen, die mitwirken, und soll die Gemeinschaft stärken", sagt sie. Auch die Kinder der Gemeinde sollen einbezogen werden. Wie wichtig diese Synagogentür den Menschen geworden ist, erlebt Edel immer wieder: "Manchmal kommen Leute vorbei und kratzen Holzsplitter aus der Tür. Sie meinen, das bringt Glück und Sicherheit."

"Leben und Sicherheit" als Bedeutung für das Kunstprojekt

Die Schülerin arbeitet an ihren Kunstprojekten im Keller der Jüdischen Gemeinde Halle. Bildrechte: dpa Lidia Edel ist schon länger für die Jüdische Gemeinde aktiv, im Gemeinde-Keller befindet sich ihre Werkstatt – knapp zwei Kilometer von der Synagoge entfernt. Gerade arbeitet sie an einem Wandbild von den Bahá'í-Gärten in der israelischen Hafenstadt Haifa. Edel gibt Kindern Kunstunterricht und hat viele Bilder für die Wände der Gemeinde gemalt.



Die ersten Entwürfe für die Synagogentür hat sie schon in stundenlanger Arbeit ausgefeilt. Welches Material genutzt wird und wo das Kunstwerk letztendlich stehen wird, müsse aber noch final erarbeitet werden. Die Bedeutung hingegen steht schon fest: "Leben und Sicherheit", erklärt die 18-Jährige. Wie die Tür am Ende aussehen soll, will sie noch nicht verraten. Die Gestaltung soll voraussichtlich im März beginnen. Dann bekommt die Synagoge selbst eine neue Tür.

Kunsthistoriker sieht Zusammenhang mit Stolpersteinen