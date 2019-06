Auf der A9 zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und Halle darf nur noch 120 Stundenkilometer gefahren werden. Für die A9 in Richtung München zwischen Naumburg und Droyßig sowie rund um Weißenfels gilt Tempo 100. Auf der A38 müssen Autofahrer in beiden Richtungen zwischen Merseburg-Süd und Merseburg-Nord langsamer fahren sowie in Richtung Leipzig zwischen Lützen und der Grenze zu Sachsen.

Sogenannte Blow ups können langwierige Reparaturen nach sich ziehen. Bildrechte: dpa

Im Sommer 2015 hatte die Hitze die A9 bei Bad Dürrenberg aufgewölbt. Der Abschnitt wurde gesperrt und wochenlang repariert. Besonders gefährdet sind Betondecken, die schon Schäden haben, etwa durch Betonkrebs oder durch jahrzehntelange Benutzung. Je schneller Fahrzeuge unterwegs sind, desto eher drohen bei sich plötzlich hebenden Fahrbahnen schwere Unfälle.



In Sachsen-Anhalt herrschen seit Tagen sommerliche Temperaturen. Auch in den nächsten Tagen soll die 30-Grad-Marke deutlich überschritten werden. Sebastian Balders, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD), sagt, Hoch "Ulla" könnte für Sachsen-Anhalt einen neuen Juni-Rekord liefern. Den hält im Moment Drewitz im Jerichower Land, wo am 21. Juni 2000 schon einmal 37 Grad Celsius gemessen wurden. Die Wahrscheinlichkeit sei relativ hoch, dass das am Mittwoch geknackt wird, so Balders.