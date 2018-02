Politischer Aschermittwoch Todesanzeige für den Landkreis Mansfeld-Südharz

"Nach finanziellem Ruin und fehlender Hilfestellung nehmen wir schweren Herzens Abschied vom Landkreis Mansfeld-Südharz" – so heißt es in der Traueranzeige, die momentan in den sozialen Netzwerken kursiert. Die Städte und Gemeinden des Landkreises rufen damit zur Teilnahme am ersten Politischen Aschermittwoch in Mansfeld-Südharz auf. Anlass ist laut Hettstedts Bürgermeister Danny Kavalier, dass die "bisherigen Hilferufe nach Unterstützung unserer strukturschwachen Region" beim Land Sachsen-Anhalt gescheitert seien.

Der Landkreis hat einiges zu bieten – hier der Marktplatz von Eisleben. Manche fürchten nun um das Image der Region. Bildrechte: dpa Die Landrätin des Kreises, Angelika Klein, bekräftigte in einer ersten Reaktion das Anliegen der Kommunen, zeigte sich aber verwundert über die Anzeige und befürchtet einen Imageschaden. "Selbstverständlich mangelt es an finanziellen Mitteln, aber dennoch dürfen wir nicht vergessen, welche Anstrengungen in der Vergangenheit unternommen wurden, um unseren Landkreis lebenswert zu machen", sagte sie. Das Ankündigen des "Sterbens" geht ihr zu weit. Es sei nicht zielführend, so Klein.



Der Geschäftsführer des Standortmarketings Mansfeld-Südharz, Mark Lange, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Ich habe die Anzeige heute vier oder fünf Mal mit einem großen Aufschrei zugeschickt bekommen." Die Anzeige erreiche leider anscheinend nicht den Adressaten, das Land, sondern die Falschen.

Wir nehmen schweren Herzens Abschied von der Zukunft des ländlichen Raumes. Danny Kavalier Bürgermeister Hettstedt