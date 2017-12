Am Donnerstagabend in dem Einkaufszentrum an der Eselsmühle in Halle-Neustadt eine 40-jährige Frau an schweren Verletzungen gestorben. Sie sei in einem Reisebüro gefunden worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Obwohl Rettungskräfte sofort vor Ort waren, konnten sie der Frau nicht mehr helfen.