In Benndorf im Landkreis Mansfeld-Südharz hat die Polizei in einer Wohnung zwei tote Säuglinge entdeckt. Der ehemalige Lebensgefährte der Mutter habe die Beamten informiert, teilte die Polizei Halle am Mittwoch mit. Demnach hatte am Dienstagabend der ehemalige Lebensgefährte die Polizei über einen toten Säugling in der Wohnung seiner Ex-Partnerin informiert. Daraufhin fanden die Beamten auch noch eine zweite Babyleiche.

Die 46-jährige Mutter wurde vorläufig festgenommen, ist derzeit aber wieder auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft werde am Mittwoch keinen Haftantrag stellen, sagte ein Polizeisprecher. Der Grund: Es gebe es noch keine Hinweise auf einen konkreten Straftatbestand. Die tatverdächtige Frau wurde den Angaben nach bereits am Dienstagabend vernommen und hat zu den Vorwürfen ausgesagt. Ob sie ein Geständnis abgelegt hat, wollte die Polizei nicht sagen. Die Frau werde weiter befragt.



Woran die beiden Kinder gestorben sind, ist noch unklar. Ein Verbrechen kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Die Leichen sollen am Mittwoch oder Donnerstag rechtsmedizinisch untersucht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.



Die Mutter hat den Ermittlern zufolge auch noch zwei weitere Kinder: einen erwachsenen Sohn, der nicht mehr im Haushalt lebt und eine 15-jährige Tochter. Derzeit prüft das Jugendamt, wo das Mädchen untergebracht wird.

Mann fand Leiche schon im April