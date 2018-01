Im März feiert der Haushaltsladen von Elisabeth Malkowski in Bernburg seinen 22. Geburtstag. Doch die umtriebige Bernburgerin ist eigentlich schon seit 1986 im Geschäft: Noch zu DDR-Zeiten eröffnete sie ihren ersten Kolonialwarenladen im benachbarten Güsten. An Waren mangelte es damals bekanntlich und so wurde die findige Geschäftsfrau zur Meisterin der Improvisation. Wichtigster Helfer war ihr weiß-blauer Trabant. Mit dem bugsierte sie beispielsweise lange Gardinenstangen in der Mittagspause, um die Wünsche ihrer Kunden zu erfüllen. Malkowski erinnert sich: