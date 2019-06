Etwa 500 Einwohner sind am Dienstagabend zu der Einwohnerfragestunde über die Unterbringung von Flüchtlingen in das Kulturzentrum Alttröglitz gekommen. Landrat Götz Ulrich (CDU) hatte zu der ersten offiziellen Veranstaltung eingeladen.

Nach Angaben von Ulrich sollen die Flüchtlinge nun Ende Mai nach Tröglitz kommen. Kritik äußerten Zuhörer vor allem an der späten Information der Bürger. Zudem wurden mit Blick auf die Sicherheit und Versorgung der Flüchtlinge Bedenken geäußert. Auch über staatliche Geldleistungen an Asylbewerber führten die Bürger eine kontroverse Debatte. Landrat Ulrich betonte, Ziel müsse es sein, die Herausforderung der Unterbringung gemeinsam zu stemmen. Ein erwachsener Asylbewerber erhalte monatlich 337 Euro für seine Lebenshaltungskosten und damit weniger als ein Hartz IV-Empfänger. Auch werde ein Sozialpädagoge zur Betreuung der Flüchtlinge eingestellt.

Die Unterbringungspläne sind seit Ende 2014 bekannt. Der Kreistag hatte dann am 9. März formal beschlossen, Räume in dem etwa 2.700 Einwohner zählenden Dorf anzumieten. Vorgesehen sind für die Asylbewerber Wohnungen in einem Häuserblock.