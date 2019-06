Rund vier Monate nach dem Brandanschlag auf eine bezugsfertige Flüchtlingsunterkunft in Tröglitz hat die Polizei einen neuen Zeugenaufruf gestartet. Wie das das Landeskriminalamt am Montag in Magdeburg mitteilte, werden sieben Menschen, die laut Zeugenaussage in der Tatnacht in der Nähe des Brandorts gewesen seien, gesucht. Sie stünden in keinem dringenden Tatverdacht, könnten aber womöglich wertvolle Hinweise geben. Von 14 nahe dem Tatort gesehenen Menschen habe sich bisher erst die Hälfte gemeldet. Zudem fragen die Ermittler, ob rund um den Tatabend Menschen mit Fackeln oder Kanistern für Frostschutzmittel aufgefallen sind.