Trotz Protesten Uni Halle streicht Musikschullehrer-Studium

Die Universität Halle streicht das Musikschullehrer-Studium. Der Senat der Uni beschloss am Mittwochabend, den Bachelor-Studiengang "Instrumental- und Gesangspädagogik" aus finanziellen Gründen auslaufen zu lassen. Die gut 30 Studenten, die derzeit in den Spezialfächern immatrikuliert sind, dürfen in jedem Fall ihr Studium abschließen. Es gebe aber keine Neueinschreibungen.