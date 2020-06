Wo Sie baden gehen können

Der Geiseltalsee im Saalekreis ist mit 18 Quadratmetern der größte künstliche See Deutschlands. Einst haben hier gigantische Schaufelradbagger Tonnenweise Braunkohle aus der Erde gebaggert. Die Tagebaurestlöcher wurden geflutet und heute lädt der See mit seinen Badestränden in Stöbnitz und Frankleben zum Baden ein. Aber auch Wassersportler und Taucher kommen auf ihre Kosten. Zudem können Sie auf einem 28 Kilometer langen Rundweg um den See wandern oder radfahren.

Der Süße See mit Blick auf das Schloss Seeburg Bildrechte: MDR/Sören Thümler Baden, surfen oder segeln umgeben von der Hügellandschaft des Vorharzes und Weinbergen können Sie am Süßen See. Am Seeufer in Aseleben ist mit zahlreichen Ferienhäusern noch richtige "DDR-Wochenendhaus-Romantik" erhalten geblieben. Der See liegt im Mansfelder Seeland am Ort Seeburg mit seinem Schloss und ist rund 12 Kilometer von der Lutherstadt Eisleben entfernt oder von Halle aus direkt über die B80 erreichbar.

Wo Sie aktiv unterwegs sein können

Ob zu Fuß oder auf dem Fahrrad, das Gebiet um Saale und Unstrut können Sie entlang der Flüsse vorbei an imposanten Burgen und Domen beim Wandern oder Radfahren gut erkunden. Elster-Radweg, Himmelsscheiben-Radweg oder die Saale-Unstrut-Elster-Rad-Acht sind nur ein paar Beispiele für Fahrradtouren. Eine Übersicht über die Touren finden Sie hier. Auch das Wanderwegenetz mit insgesamt 1.300 Kilometern ist gut ausgebaut. Vom Fernwanderweg bis zum familienfreundlichen Weg ist für jedes Alter und jede Kondition etwas dabei. Wer ein Pause braucht: Entlang der Touren gibt es viele Winzerhöfe und Straußenwirtschaften. Eine Auswahl an Wanderrouten finden Sie hier.

Wo Sie Kunst und Kultur entdecken können

Die Burg Querfurt diente schon mehrfach als Filmkulisse. Bildrechte: IMAGO

In Saale-Unstrut können historisch- und Kulturinteressierte zig hochmittelalterliche Prachtbauten erkunden. In den mittelalterliche Städten wie Naumburg und Freyburg oder die Klöster wie Schulpforta und Memleben können Sie beinah in die Vergangenheit eintauchen. Eine der ältesten und größten mittelalterlichen Burgen steht im Saalekreis: die Burg Querfurt. Sie diente bereits als Drehort zahlreicher nationaler und internationaler Filme.

Das steinerne Bilderbuch am Blütengrund Bildrechte: Stadt Naumburg Auch sehenswert ist der Blütengrund mit dem steinernem Bilderbuch in Naumburg. Hier befinden sich mehrere historische Weingüter. Eines davon gehörte einst dem Bildhauer, Maler und Grafiker Max Klinger. Klinger wurde auf dem Grundstück auch begraben. Heute ist das Gut eine öffentlich zugängliche Gedenkstätte. Seine Grabstätte sowie ein Museum mit bedeutenden Werken Klingers können Sie hier besichtigen.



Einmal am Blütengrund unterwegs, könne Sie dort auch das steinerne Bilderbuch anschauen – ein barockes Relief, das 1722 in den Fels gehauen wurde. Die zwölf Kunstwerke, die sich unterhalb eines barocken Weinguts befinden, stellen Szenen aus dem Alten Testament dar, mit denen auch der Weinbau gehuldigt wird.

Was Sie nicht verpassen dürfen

Wem es entlang der Flüsse zu langweilig wird, der kann auch auf dem Wasser unterwegs sein und die Gegend mit dem Kanu erkunden. Das Besondere: Sie paddeln auf den Flüssen entlang der Weinberge und Burgen. Der Bootsverleih an der Unstrut in Kirchscheidungen bietet zum Beispiel drei- bis vierstündige Halbtagestouren an, aber auch mehrtagestouren, wie eine sieben-Tagestour, auf der es vom thüringischen Straußfurt bis nach Weißenfels im Burgenlandkreis geht.