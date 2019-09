In Halle ist die Umgestaltung des Verkehrsknotens Steintor beendet. Verkehrsminister Thomas Webel und Oberbürgermeister Bernd Wiegand haben den Platz am Mittwoch offiziell übergeben.

Zwei Jahre war an dem Platz mitten in der Stadt gebaut worden – und nichts ist mehr so wie es war. Es wurden neue Straßenbahngleise verlegt, ein Park geschaffen und der Autoverkehr völlig neu geregelt. Die Straße direkt vor dem Steintor-Varieté existiert nicht mehr. Durch die Einmündung der Ludwig-Wucherer-Straße fährt nur noch die Straßenbahn. Der Autoverkehr wird an den Rändern des neuen Platzes entlang geführt und Baumreihen und Blumenbeete schmücken den Fußgängerbereich.

Mathias Lux, Geschäftsführer der Stadtwerke, deren Projekt der Umbau war, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wenn man an so einem Tag hier stehen darf, dann geht mir das sehr emotional unter die Haut. Nirgendwo sieht man so nachdrücklich, was dieses Stadtbahnprogramm für uns bedeuten kann, wie an diesem Steintorplatz." Zwei Jahr habe man gebaut, den Zeitplan perfekt und die Kosten weitegehend eingehalten, freut sich Lux. "Deshalb schulden wir vor allem denjenigen Dank, die uns das Geld gegeben haben und vor allem den Bauunternehmen, die hier tätig gewesen sind."