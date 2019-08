Fünf Männer wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Halle-Neustadt Elf Verletzte nach Schlägerei

Am Samstagabend sind in Halle elf Menschen verletzt worden, als mehrere Männer mit Schlagstöcken und Messern aufeinander losgegangen sind. Fünf von ihnen nahm die Polizei in Gewahrsam.