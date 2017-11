Vorbereitung für Weihnachtsmarkt Osmünder Weihnachtsbaum für Halle

40 Jahre lang ist der Baum bei ihr im Garten gewachsen. "Wir haben den im Harz geholt als ganz kleinen Steckling, der im Wald ausgefallen war. Und den haben wir ihn hier gepflanzt", erinnert sich Salomo. Am Mittwochmorgen dann wurde die 16 Meter hohe Douglasie gefällt, bevor es für sie mit einem Schwertransporter im Schneckentempo Richtung Händelstadt ging. Am Nachmittag war es endlich vollbracht und die Douglasie hatte ihren neuen Platz im Zentrum von Halle eingenommen.

In den kommenden Tagen wird der Baum dann geschmückt – in den Stadtfarben rot und weiß. Jürgen Reichardt von der Stadt Halle sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Der Baum bekommt zahlreiche LED-Lichter – 2.400 LEDs werden es sein und eine 1.200 Meter lange Lichterkette. Und ganz oben wird noch eine 1,20 Meter hohe Baumspitze drauf gesetzt."

Am geschmückten Weihnachtsbaum wir der hallesche Weihnachtsmarkt dann am 28. November eröffnet. Los geht es um 17 Uhr. Auch für die Sicherheit der Weihnachtsmarktbesucher wird in der Adventszeit gesorgt sein. Ein Konzept hierzu sei mit der Polizei und den Halleschen Verkehrsbetrieben erarbeitet worden, erklärt Reichardt. "Das werden die Besucher wahrscheinlich so gar nicht merken. Das ist auch das Ziel: Man muss Sicherheit gewährleisten ohne, dass es gleich jeder spürt." Die Stadt habe zudem – nach erfolgreichem Probelauf im vergangenen Jahr – wieder einen Infopunkt eingerichtet. Zudem gebe es an zwei Straßenzugängen Zufahrtssperren.