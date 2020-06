Am Pfingstsamstag hat Stephan B., der mutmaßliche Attentäter von Halle, in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Halle einen Zaun überklettert. Das teilte am Mittwoch das Justizministerium mit. Gegen 13:50 Uhr soll der Untersuchungsgefangene vom sogenannten Freistundenhof in den Innenbereich der Anstalt geklettert sein.