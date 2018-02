Waggonbau Ammendorf Das stählerne Herz von Halle schlägt noch immer

Die aufgestellten Stühle in der Stadtbibliothek Halle reichen nicht. Drei Stuhlreihen müssen die Mitarbeiterinnen der Bibliothek noch zusätzlich aufbauen. Denn zur Voraufführung des Films über den Waggonbau Ammendorf aus der MDR-Reihe "Der Osten – Entdecke, wo du lebst" haben sich einige Gäste angekündigt. Auch noch spontan am Vortrag, am Telefon.

Langsam füllt sich der Bibliotheksraum. Händeschütteln, Umarmungen, "So sieht man sich wieder" – die Gäste kennen sich. Etwa 90 Personen sitzen schließlich vor der kleinen Leinwand, auf der "Das stählerne Herz von Halle" gezeigt werden soll. Als der Historiker und Chronist des Unternehmens Waggonbau Ammendorf, Sven Frotscher, die Veranstaltung mit einem Cellostück eröffnet, geht das Murmeln über die Sitzreihen hinweg in kaum gedämpfter Lautstärke weiter: Man hat sich einfach noch mehr zu erzählen.

Stammtisch der Waggonbauer

Die ersten fünf Bände der Unternehmenschronik Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke Schließlich sind viele ehemalige Kollegen versammelt. Als Frotscher fragt: "Wer hat beim Waggonbau gearbeitet? Einmal melden", streckt etwa die Hälfte der Anwesenden die Hand in die Luft. Bevor es mit dem Film losgeht, stellt Frotscher den neuesten Band seiner Chronik über das Waggonbau-Werk in Ammendorf vor. Frotscher wird mir später sagen: "Für die Waggonbauer ist das hier wie ein Stammtisch."



Der MDR-Film "Das stählerne Herz von Halle" fasst die gesamte beinahe 200-jährige Geschichte des halleschen Unternehmens zusammen – in knapp 30 Minuten. Fast entschuldigend erklärt Autor Sven Stephan dem Publikum, er habe daher einige Aspekte weglassen müssen. Dann geht das Licht aus und der Film beginnt.

Lachen, Stolz, Schock

Ganz anders als bei dem Cellostück herrscht nun konzentrierte Stille, die Gespräche sind verstummt. Einige Zuschauer haben sich unbewusst näher zur Leinwand vorgebeugt. Zwischendrin wird auch gekichert und gelacht – zum Beispiel, als das Lied "Wir sind die Ammendorfer vom Werk II" erklingt. Kopfnicken, als Film-Zeitzeuge Uwe Albrecht vom Stolz spricht, bei dieser Firma arbeiten zu dürfen. Hörbares Luftanhalten, als die Schließung des Werks im Jahr 2005 angesprochen wird. Die Zuschauer sind mit ganzem Herzen dabei.

Volle Sitzreihen in der Stadtbibliothek Halle Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke Auch Nicht-Waggonbauer erinnert das Auf und Ab des Unternehmens eher an einen Spielfilm als an eine trockene Chronik. Ich bin überrascht, als ich lerne, dass die temperaturresistenten Waggons aus Halle als Transsibirische Eisenbahn durch Russland, China und die Mongolei fahren. Zumindest zum Teil, wie mir ein ehemaliger Waggonbauer später erklärt, denn in Russland und China seien die gleichen Waggons auch produziert worden. Ob ein Waggon aus Ammendorf komme, verrate eine Plakette außen am Fahrzeug.

Ende – und Neubeginn

Hart wird es für das Publikum, als im Film die Jahre nach dem Mauerfall und die 2000er gezeigt werden. Entlassungen, dann Hoffnung durch ICE-Aufträge der Deutschen Bahn – und letztlich doch der Beschluss des kanadischen Eigentümers Bombardier, das Werk zu schließen. "Wir haben das absolut nicht verstanden, warum der Betrieb geschlossen werden sollte", sagt Waggonbauerin Martina Lissel im Film. Den Zuschauern heute scheint es genauso zu gehen.

Der ehemalige Mitarbeiter vom Waggonbau Ammendorf, Uwe Albrecht, hat den Standort 2006 mit einem neuen Konzept wiedereröffnet. In Ammendorf werden nun Waggons vor allem repariert. Der Film endet damit, dass ein ICE einfährt. Nachdem der fahrende Zug zum Standbild erstarrt ist, bleibt es noch einige Augenblicke still, bevor Applaus beginnt.

Anekdoten werden ausgetauscht

Danach leeren sich die voll besetzten Sitzreihen ziemlich schnell. Immerhin ist es bereits 21 Uhr, mitten in der Woche. Eine kleinere Gruppe von Waggonbauern bleibt noch etwas länger. Ich frage, wie sie die Dokumentation fanden. Natürlich fehle manches, aber für die Kürze sei es gut zusammengefasst, so der Grundtenor.