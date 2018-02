Den Weg kann man sich am Dienstag sparen: Die Agentur für Arbeit in Merseburg und das dortige Jobcenter bleiben geschlossen.

Den Weg kann man sich am Dienstag sparen: Die Agentur für Arbeit in Merseburg und das dortige Jobcenter bleiben geschlossen.

Den Weg kann man sich am Dienstag sparen: Die Agentur für Arbeit in Merseburg und das dortige Jobcenter bleiben geschlossen. Bildrechte: Christian Uhlisch/MDR

Die Agentur für Arbeit sowie das Jobcenter Merseburg und die Jobcenter-Außenstellen für den Saalekreis in Halle und Querfurt bleiben am Dienstag geschlossen. Der Grund: In Teilen von Merseburg ist der Strom ausgefallen. Die Sprecherin des Jobcenters Ines Stöbe sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir sind nicht dienstbereit und haben uns zur Schließung entschlossen, weil uns seitens des Havariedienstes ein längerer Ausfall angekündigt wurde." Deshalb bliebe unter anderem die Geschäftsstelle in der Geusaer Straße in Merseburg heute zu.