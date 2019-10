9. Oktober 1989 Wie in Halle für Demokratie und Freiheit demonstriert wurde – und gegen Schlagstöcke

In Erinnerungen versunken, zündet Harald Bartl eine Kerze an. "Vor allem der 9. Oktober hat sich bei mir eingebrannt", sagt der ehemalige Pfarrer der Marktkirchengemeinde dann. Warum? "Weil die Menschen da im wahrsten Sinne aufgestanden sind. Sie haben gesagt, was sie bewegt und sie haben Kerzen angezündet."

Halles Marktkirche, in der Bartel auch an diesem Tag im Herbst 2019 steht, prägt das Bild der Stadt seit Jahrhunderten. Vor 30 Jahren aber prägte das Gotteshaus auch die politische Wende in der Saalestadt. Pfarrer Bartel erinnert sich an Demonstrationen und Gebete – daran, dass die Menschen unbedingt eine politische Veränderung wollten.

Demonstrationen auch in Halberstadt und Magdeburg

Die Unzufriedenheit vieler DDR-Bürger war im Herbst 1989 spürbar. Die Sachsen etwa begehrten in Dresden, Karl-Marx-Stadt oder Plauen auf. Die Thüringer protestierten in Erfurt, Gera oder Jena. Und weiter nördlich wurde auch in Magdeburg, Halberstadt und eben Halle demonstriert.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk Vor allem der 9. Oktober hat sich bei mir eingebrannt. Weil die Menschen da im wahrsten Sinne aufgestanden sind. Sie haben gesagt, was sie bewegt und sie haben Kerzen angezündet. Harald Bartl, damaliger Pfarrer der Marktkirchengemeinde Halle

"Dadurch, dass es dann so viele wurden, dass sich immer mehr Menschen auch gedrängt gefühlt haben, zu sagen: 'Ich bin hier nicht mehr einverstanden, ich mache so nicht mehr mit', das hat im Grunde dann den Ausschlag gegeben", sagt Birgit Neumann-Becker, Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Mit Gewalt gegen Demonstranten

Auch Stefan Hellem war am 9. Oktober zur Demonstration unterwegs. Doch der Mann, der heute als freier Journalist unter anderem für den MDR arbeitet, erreichte sein Ziel nicht. Denn die Staatsmacht schlug an diesem Tag in Halle zu – und dies im wahrsten Sinne: Laut Stasi-Protokoll wurde der Schlagstock etwa 25 Mal gezielt gegen Personen eingesetzt.

"Wir hatten uns am Händel-Denkmal verabredet, wohin ich dann gar nicht mehr kommen konnte", erinnert sich Hellem. Und: "In dem Moment fing die Polizei an, in Postenketten die Menschenmasse über den Markt Richtung Obere Leipziger Straße zu treiben."

Rund 40 Menschen wurden damals verhaftet – darunter auch Unbeteiligte. Die meisten landeten in einem Garagenkomplex der damaligen Transportpolizei.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk Dadurch, dass es dann so viele wurden, dass sich immer mehr Menschen auch gedrängt gefühlt haben, zu sagen: 'Ich bin hier nicht mehr einverstanden, ich mache so nicht mehr mit', das hat im Grunde dann den Ausschlag gegeben. Birgit Neumann-Becker, Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Eine Zeitzeugin berichtet: "Dann mussten wir hier in diesen Kasernen stehen: Beine gespreizt, Hände an der Wand, Gesicht zur Wand, einige Stunden lang. Gegen Mitternacht wurde ich dann zum Verhör geholt. Und man hat mich belehrt, unter Androhung von Geldstrafe, dass ich an solchen Veranstaltungen nicht teilnehmen sollte, dass es staatsfeindlich wäre. Dann stand ich vor diesem Garagenkomplex und wusste überhaupt nicht, wo ich war – durchgefroren, ängstlich."