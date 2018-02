Studie aus Halle Wie Windräder Anwohner weniger stressen

Horst Straße hat es besonders hart getroffen. Seit dem Jahr 2000 stehen in der Nähe seines Wohnortes Freist im Landkreis Mansfeld-Südharz Windräder, doch seit einigen Jahren hat er ein Windrad von 250 Metern Höhe auch vor seinem Garten. Es steht zwar einen Kilometer entfernt, aber laut den Messungen des ehemaligen Physiklehrers macht es so viel Krach wie ein Kühlschrank. "Über 45 Dezibel und für uns als Mischgebiet sind eigentlich für die Nacht 45 Dezibel die Grenze", sagt er. Und bei dieser Geräuschkulisse müsse er schlafen.

Eine aktuelle Studie der Universität Halle unterstreicht die Probleme, die durch die Geräusche von Windrädern entstehen können. "Dazu gehören beispielweise Probleme beim Einschlafen, ein allgemein unruhiger Schlaf, negative Stimmung und eine stärkere Reizbarkeit", sagt der Umweltpsychologe Johannes Pohl, der an der Studie mitgearbeitet hat. Er lehrt an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und hat mit Kollegen die Anwohner eines Windparks in Norddeutschland über Jahre untersucht. Dazu analysierten sie auch Tonaufnahmen der Windräder und stellten fest, dass deren Geräusche bei Frost und einer hohen Luftfeuchtigkeit als lauter wahrgenommen werden.

Im Burgenlandkreis wurden Windräder auf einem rekultivierten Tagebau errichtet. Bildrechte: Jakob Richter

Wichtigstes Ergebnis: Je besser die Menschen in die Planung, den Bau und auch in die Zeit nach der Errichtung von Windrädern einbezogen werden, desto weniger litten sie unter Stress-Symptomen. Deshalb raten die Forscher, die Bedenken der Anwohner gegen Windräder ernst zu nehmen. "Wir können in unserer Studie zeigen, wenn man das tut, dann vermindern sich auch die Beschwerden im Lauf der Zeit, wenn man wirklich auf die Sorgen eingeht und auch Erklärungen liefert", so Pohl.