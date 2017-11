Nach der Sanierung ist die Frauenhalle im Stadtbad Halle am Montag wieder geöffnet worden. Damit können die Hallenser hier wieder ihre Runden im Wasser ziehen. Gut drei Monate lang hatte die Bäder Halle GmbH das historische Rundbecken erneuert. Dafür wurden die 348 Fliesen am Beckenrand nach historischem Vorbild in Handarbeit hergestellt und ersetzt.