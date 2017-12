Der Windpark war seit Jahren geplant und entstand in Zusammenarbeit mit dem Energiedienstleister GETEC green energy innerhalb von sechs Monaten Bauzeit an der Landesgrenze zu Sachsen. Wohnhäuser sind mindestens zwei Kilometer entfernt. Die Anlagen von Siemens laufen MIBRAG zufolge zudem besonders geräuscharm, der erzeugte Strom wird über eine 13 Kilometer lange Leitung in Sachsen ins Netz eingespeist. In einem Jahr werde so viel Strom produziert, dass damit 20.000 Haushalte versorgt werden können.