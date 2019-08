Wilde Tiere Wolfshunde im Harz gesichtet

Seitdem der Wolf in Sachsen-Anhalt wieder heimisch geworden ist, wird er in vielen Landesteilen immer wieder beobachtet. Mittlerweile sollen elf Rudel mit insgesamt 80 Tieren in Sachsen-Anhalt leben. Die Angriffe auf Nutztiere haben sich laut einem Bericht des Umweltministeriums in diesem Jahr gehäuft. Zukünftig sollen Betroffene für den entstandenen Schaden schneller Ausgleichszahlungen erhalten. Vor allem Kälber wurden häufiger gerissen als im Vorjahr.