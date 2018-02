Mehr als 45.000 Besucher haben bereits die Lichtinstallationen im Bergzoo Halle gesehen. Bildrechte: MDR/Andreas Manke

Die Ausstellung Magische Lichterwelten hat in den ersten zwei Wochen bereits mehr als 45.000 Besucher in den Bergzoo Halle gelockt. Damit ist die Veranstaltung die bisher erfolgreichste in der Geschichte des Zoos.

Besonders groß sei der Ansturm am vergangenen Wochenende gewesen, sagte Zoosprecherin Karoline Albig MDR SACHSEN-ANHALT. Insgesamt hätten an dem Wochenende etwa 10.000 Menschen die Veranstaltung besucht. "Das ist für uns das höchste Lob, dass den Leuten das so gefällt, sie zum Teil wiederkommen und sich die Ausstellung zweimal angucken." Die viele Arbeit habe sich gelohnt. "Das hat wirklich bei weitem unsere Erwartungen übertroffen", sagte Albig.

Tom Bernheim vom Zoomarketing ergänzte: "Das Fliederblütenfest im Bergzoo hatte im vergleichbaren Zeitraum von knapp drei Wochen etwa 35.000 Besucher, also 15.000 weniger." Zu den Regenwaldwochen im vergangenen Jahr seien zwar etwa 50.000 Gäste in den Bergzoo gekommen, allerdings im Zeitraum von einem Monat. "Die Lichterwelten haben es in nur zwei Wochen auf 45.000 geschafft. Man sieht also, wo die Zahlen hingehen", sagte Bernheim MDR SACHSEN-ANHALT.

Chinesische Laternen und Bühnenshow

Noch bis zum 25. Februar sind die chinesischen Laternen im Bergzoo Halle jeden Abend von 17.30 Uhr bis 22.30 Uhr zu sehen. 12.000 LED-Lampen lassen etwa 300 Nachbildungen aus der Tier- und Pflanzenwelt erstrahlen. Am Ende des Rundgangs führen chinesische Artisten zweimal pro Abend eine Bühnenshow auf.