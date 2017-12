Nach dem Weihnachtsgeschäft Einzelhändler erwarten viele Kunden

Die Einzelhändler in Sachsen-Anhalt erwarten nach den Weihnachtsfeiertagen volle Läden. Sie stellen sich darauf ein, dass nach drei einkaufsfreien Tagen am Mittwoch die ersten Gutscheine eingelöst und verschenktes Geld ausgegeben wird. Das hat der Geschäftsführer des Handelsverbands, Knut Bernsen, mitgeteilt. Auch der klassische Umtausch unpassender Geschenke treibt erfahrungsgemäß die Kunden in die Einkaufsmeilen.

Das Weihnachtsgeschäft sei noch nicht zu Ende, betonte Bernsen und sprach von einer "starken Woche" nach dem Fest. Auch kurz vor Heiligabend hatten die Einzelhändler einen regelrechten Besucheransturm auf die Innenstädte und Einkaufscenter verzeichnet. In Halle etwa war die Innenstadt nach einen verhaltenen Start am Samstagmorgen später gut besucht. Kaufhäuser, Fachgeschäfte, Elektronikmärkte und Handyläden waren Ziel etlicher Kunden in Familie, berichteten Händler. Viele Männer hätten Parfümerien und Schmuckgeschäfte im Visier gehabt.

Blumen, Gutscheine und Parfüm

Landesweit gab es ähnliche Geschenke-Vorlieben, sagte Bernsen. Auch Blumen und Gutscheine waren demnach gefragt. Die Kunden nutzten auch das Flair der Weihnachtsmärkte, um ihre Last-Minute-Einkäufe zu tätigen, wie der Verbandschef sagte.

Diesen Eindruck bestätigte auch die Managerin des Magdeburger Allee-Centers, Margaret Stange-Gläsener. Auch aus dem Umland seien Menschen angereist und durch die weihnachtlich geschmückten Geschäfte gebummelt. Zudem seien die Advents-Aktionen der Händler, etwa für Kinder, wichtige Anreize. Neben Elektronik entschieden sich viele in diesem Jahr auch wieder verstärkt für das klassische Buch als Weihnachtsgeschenk.

Wir merken aber auch, dass Geschenke vermehrt online gekauft werden. Margaret Stange-Gläsener, Center-Managerin des Allee Centers Magdeburg

Der Umsatz der Branche dürfte insgesamt höher ausfallen als an früheren Adventssamstagen. Grund dafür sei, dass Heiligabend auf einen Sonntag fiel. Das machte sich vor allem beim Verkauf von frischen Lebensmittel bemerkbar. Das Ladenschlussgesetz in Sachsen-Anhalt verbietet für diesen Fall, dass die Geschäfte an Heiligabend öffnen. Fällt der 24. Dezember auf einen anderen Wochentag, sind die Läden hingegen in vielen Fällen zumindest halbtags geöffnet.

Gute Resonanz trotz Online-Handel: Das Magdeburger Allee-Center kann nach Angaben der Center-Managerin zufrieden auf das Weihnachtsgeschäft blicken. Bildrechte: dpa Im Weihnachtsgeschäft sei in diesem Jahr die Bedeutung des Online-Handels erneut gewachsen. "Jedes vierte Weihnachtsgeschenk wird mittlerweile schon im Online-Handel gekauft", sagte Bernsen vom Handelsverband. "Die Kundenresonanz bei uns im Center ist sehr gut. Wir merken aber auch, dass Geschenke vermehrt online gekauft werden", erklärte auch Stange-Gläsener, Center-Managerin des Allee Centers in Magdeburg. Zugleich bevorzugten Kunden auch aus dem Umland die weihnachtlich geschmückten Geschäfte zum Bummeln und die Aktionen etwa für Kinder in der Adventszeit.

