Teilweise überfüllt von Tagestouristen Polizei rät von Ausflügen in den Harz ab

Am Wochenende kam es zu kilometerlangem Stau auf der B4 in Richtung Torfhaus.

Am Wochenende kam es zu kilometerlangem Stau auf der B4 in Richtung Torfhaus.

Am Wochenende kam es zu kilometerlangem Stau auf der B4 in Richtung Torfhaus. Bildrechte: imago images/Jochen Eckel

Aus Sorge vor weiterer Überfüllung rät die Polizei von Ausflügen in den winterlichen Harz ab. Ein Sprecher der Polizei in Goslar in Niedersachsen sagte, die Parkplätze liefen einigerorts "ruck zuck zu". Es sei so voll, dass die Menschen nicht die Corona-bedingt nötigen Abstände zueinander einhalten könnten, sagte er. Hinzu komme das Verkehrschaos, das es in den vergangenen Tagen vor allem im Westharz gegeben hatte. Auf der Bundesstraße in Richtung Bad Harzburg hatten sich die Autos mitunter kilometerlang gestaut.