Ministerpräsident Reiner Haseloff sieht für Sachsen-Anhalt keinen Grund, die Corona-Regeln zu verschärfen. Das hat er am Dienstag nach dreistündiger Beratung der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel bekannt gegeben.



Demnach ist die aktuelle Landesverordnung die Grundlage, nach der in der derzeitigen Situation weiter verfahren werde. Haseloff betonte, vor dem Hintergrund des Infektionsgeschehens in den deutschen Ballungsräumen, brauche man dennoch eine gemeinsame Strategie, die Deutschland zusammenhält. Sachsen-Anhalt habe alle verabredeten Regeln bereits und sei dabei mitunter sensibler. "Deswegen braucht sich momentan nichts zu ändern."



Nötig seien aber Eskalationsstufen, die dann auch gezogen würden, so Haseloff. Als Beispiel nannte er die Stadt Jessen, die Ende März nach einem Corona-Ausbruch vollständig unter Quarantäne gestellt worden war.

Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsident Haseloff haben sich am Dienstag nur per Videoschalte verständigt. Bildrechte: dpa Sie können davon ausgehen, dass ich innerhalb von zehn Minuten – notfalls über Schalte, wenn wir im Land unterwegs sind – eine Kabinettssitzung mache. … Wenn der Handlungsbedarf da ist, werden wir reagieren. Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident Sachsen-Anhalts

Außerdem sagte er, Sachsen-Anhalt gehe schwierigen Monaten entgegen. Die Bevölkerung müsse weiterhin sensibilisiert werden. So müssten Mindestabstände eingehalten und an den Grippeschutz gedacht werden. Zudem appellierte der Ministerpräsident an die Bürger, in den Herbstferien nicht zu verreisen, sondern zu Hause in Sachsen-Anhalt zu bleiben. "Bitte bleiben Sie jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, wenn es nicht unabweisbar ist, im eigenen Lande", so Haseloff wörtlich.