Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat eventuellen Osterreisen keine Absage erteilt. Er verwies am Sonntag in der ARD-Sendung " Bericht aus Berlin " auf die Erfahrungen aus dem vergangenen Frühjahr.

Haseloff betonte allerdings, dass dies nicht bedeute bundes- und europaweit wieder alles fallen zu lassen, was festgelegt wurde. Es soll so weiterhin vor dem Hintergrund der aktuellen Inzidenz entschieden werden, was notwendig ist. So könnten bei entsprechender Corona-Lage einzelne Lockerungen definiert werden – etwa für Urlaub im eigenen Land oder in Ferienwohnungen.