Zu Beginn der Woche forderte Magdeburgs Oberbürger Lutz Trümper verkürzte Öffnungszeiten für Spätshops am Hasselbachplatz. Denn in diesen könne man fast die gesamte Nacht Alkohol kaufen, die Geschäfte trügen somit auch dazu bei, dass es an dem belebten Platz immer wieder zu Problemen komme. Weniger Alkohol am "Hassel" bedeutet für Trümper also auch weniger Probleme.