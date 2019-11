Die Hausärzte in Sachsen-Anhalt sollen sich besser um wirklich schwer erkrankte Patienten kümmern können. Das wünscht sich zumindest der Vorsitzende des Hausärzteverbands, Stefan Andrusch, der selbst in Halberstadt praktiziert.

Mit Bagatellerkrankungen, wie einem grippalen Infekt oder einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für ein paar Tage, müsse sich aus seiner Sicht nicht unbedingt ein Hausarzt beschäftigen, sagte Andrusch der Deutschen Presseagentur. Stattdessen sollen gut ausgebildete Praxisassistenten noch besser eingebunden werden. Auch sie könnten entscheiden, ob ein Patient sich selbst behandeln kann oder einen Arzt benötigt.

Wir als Hausärzte brauchen die Zeit für die wirklichen Probleme, etwa bei den multimorbiden und betagten Patienten. Stefan Andrusch, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Sachsen-Anhalt

Andrusch erklärte weiter, Hausärzte sollten mehr eine koordinierende Rolle einnehmen, sodass bei ihnen alle Informationen zusammenlaufen. Dies würde auch die Fachärzte entlasten. Deshalb begrüße er das hausarztzentrierte Modell, an dem in Sachsen-Anhalt nach seinen Worten schon mehr als 600.000 Patienten beteiligt sind. Er verwies auf Dänemark, wo man mithilfe finanzieller Anreize für die Patienten bereits eine Quote von 90 Prozent erreicht habe.

Dünnes Ärzte-Netz in Sachsen-Anhalt

Viele Patienten, viel Bürokratie – Hausarzt-Nachwuchs ist schwer zu finden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mit 65,2 Hausärzten pro 100.000 Einwohner hat Sachsen-Anhalt laut Bundesarztregister mit Zahlen von 2018 eines der dünnsten Versorgungsnetze im deutschlandweiten Vergleich. Schlusslicht ist die Region Westfalen-Lippe mit einer Quote von 59,9 Ärzten, Spitzenreiter ist Kaufbeuren in Bayern mit 95,9 Hausärzten je 100.000 Einwohner.



Nach Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung fehlen derzeit in Sachsen-Anhalt mehr als 160 Hausärzte. Fast 180 praktizierende sind zudem 65 Jahre und älter. Insbesondere auf dem Land werde es immer schwieriger, Nachfolger für Hausarztpraxen zu finden, hieß es. Prognosen zeigten, dass im Jahr 2032 rund 260 weitere Hausärzte fehlen würden.

Anreize für Nachwuchs-Ärzte

Sachsen-Anhalt versucht mittlerweile mit verschiedenen Programmen und Stipendien, Hausarzt-Nachwuchs zu gewinnen. Ende Juni hat der Landtag ein Gesetz verabschiedet, das an den Unis von Magdeburg und Halle Medizin-Studienplätze für junge Menschen reserviert, die sich auf Zeit für eine Tätigkeit als Landarzt verpflichten. Ende Oktober startete die Uni Magdeburg zudem die "Klasse Hausärzte" als neues Programm im Medizinstudium. Den Teilnehmern werden dabei ein erfahrener Hausarzt beziehungsweise eine erfahrene Hausärztin als Mentor an die Seite gestellt. Die Studierenden können dann in deren Praxen die Abläufe kennenlernen. An der Uni Halle war die "Klasse Allgemeinmedizin" bereits im Jahr 2011 gestartet.