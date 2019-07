Schwerin wurde 1961 in Salzwedel geboren, ist dort aufgewachsen, war schon immer in der katholischen Gemeinde aktiv, ging im dortigen Pfarrhaus ein und aus. Die gläubige Minderheit, vom Staat beobachtet, hat zusammengeschweißt, erzählt Schwerin. Schon damals hätte sie sich vorstellen können, Pfarrhaushälterin zu werden, doch es galt noch das kanonische Alter von 28 Jahren. So lernte Petra Schwerin bei der Post. "Der Chef hatte schon gesagt: ,Wir sind so stolz auf dich, du bist die Einzige im Bereich Magdeburg, die mit Eins abschließt'." Doch am nächsten Tag standen auf ihrem Zeugnis nur noch Zweien.

Petra Schwerin wollte sich keinen politischen Weg aufzwingen lassen. Bildrechte: Bistum Magdeburg

"Ich habe die vormilitärische Ausbildung verweigert, da haben sie über Nacht das Zeugnis geändert, damit ich nicht studieren kann", erzählt Schwerin. Sie ist nicht sauer oder gar verbittert, sie stellt es einfach fest und lacht sogar beim nächsten Gedanken.



"Sie haben mir dann nochmal einen Studienplatz angeboten, da gab es ein Kadergespräch: Da saß man wie zur Inquisition, lauter SED- und FDJ-Funktionäre – und ich auf einem Stühlchen in der Mitte. Und dann haben sie mich bearbeitet. Ich sollte in die Partei eintreten und da sagte ich: Gut, ich trete in die Bauernpartei ein, haha! – Nein, das sei nicht richtig, ich sollte in DIE Partei eintreten. Ich sagte, nein, in DIE Partei trete ich nicht ein und ich beende das Gespräch an der Stelle." Petra Schwerin sieht die Szene noch klar vor sich. Ein wenig Mut, eine gewisse alterstypische Kontrastellung, aber auch der feste Glaube, dass ihr nichts passieren kann – das habe sie so selbstbewusst auftreten lassen.