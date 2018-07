Tierbestattung Letzte Ruhestätte für Haustiere

Viele Tierbesitzer wollen ihr verstorbenes Haustier begraben. Doch das ist nicht überall erlaubt. Auf einem dem Tierhalter gehörenden Gelände ist das Vergraben des verstorbenen Haustiers genehmigungsfrei möglich. Das sagt die stellvertretende Pressesprecherin des Umweltministeriums, Jenny Henninger. Allerdings müssten bestimmte Bedingungen beachtet werden. In der Nähe von Wasserschutzgebieten sei es verboten, auch in unmittelbarer Nähe von öffentlichen Plätzen und Wegen.

In Burg erregte vor kurzem der Fall eines im Stadtwald vergrabenen Hundes Aufsehen. Er war nicht nach geltenden Vorschriften bestattet worden. Spaziergänger hatten das Tier in einer Decke eingewickelt gefunden. Die Polizei wurde alarmiert.

Andernorts stehen Tierhaltern, die ihre verstorbenen Lieblinge nicht in einem Heimtierkrematorium einäschern wollen, auch offiziell zugelassene Tierfriedhöfe zur Verfügung. So wird beispielsweise in Magdeburg im Stadtteil Salbke Tieren eine letzte Ruhestätte geboten, genauso in Dessau-Mosigkau sowie in Halle.

Der Hundekadaver in Burg wurde – ausnahmsweise – an derselben Stelle in Abstimmung mit dem Ordnungsamt erneut vergraben, allerdings etwas tiefer als zuvor. Doch Jens Vogler, der Ordnungsamtsleiter und auch stellvertretender Bürgermeister in Burg ist, sagte nach dem Vorfall: "In Burg gibt es noch keinen Tierfriedhof. Da werden wir uns sicherlich in der Verwaltungsspitze noch mal unterhalten müssen."