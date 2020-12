In Halle und im Saalekreis werden am Heiligen Abend viele Gottesdienste unter freiem Himmel angeboten – teilweise auch mit Krippenspiel. Das teilte der evangelische Kirchenkreis Halle-Saalekreis mit. Die katholische Kirche in Halle veranstaltet ebenfalls mehrere Christmetten – allerdings sind die in Zappendorf und in Dölau nach Angaben der halleschen Pfarrei Carl Lampert bereits voll besetzt. In den genannten Kirchen gibt es aber noch die Möglichkeit, sich für die Messen an den Weihnachtsfeiertagen anzumelden. Eine Übersicht über alle Gottesdienste und Messen in der halleschen Gemeinde gibt es auf deren Website. Der Kirchengemeindeverband Wettin hat ein Krippenspiel aufgezeichnet und will es am Heiligen Abend im Offenen Kanal Wettin ausstrahlen.