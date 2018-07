In Bernburg im Salzlandkreis sind am Dienstag 39,4 Grad Celsius gemessen worden. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Das ist nicht nur der deutschlandweite Temperaturrekord für das Jahr 2018, sondern zugleich auch der höchste Wert, der seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Sachsen-Anhalt gemessen wurde. Im Laufe des späten Nachmittags könnte es laut DWD sogar noch heißer werden.

Am Montag hielt Bernburg mit 37,4 Grad Celsius bereits deutschlandweit den Temperaturrekord für den Tag. Bernburg hat in diesem Jahr bundesweit auch bislang die meisten Sommertage gehabt. Das zeigen Auswertungen des Deutschen Wetterdienstes. Als Sommertag bezeichnen die Meteorologen Tage mit 25 Grad Celsius und mehr. Ab 30 Grad Celsius ist von einem Hitzetag die Rede. Die sonnenreichste Stadt in Deutschland blieb laut MDR-Wetterstudio aber Freiburg im Breisgau.

Darum ist es in Bernburg oft heiß

Wenn es heiß wird, ist Bernburg häufig unter den Orten mit den Höchsttemperaturen dabei. Das hänge unter anderem damit zusammen, dass es in Bernburg nicht viel regne, erklärt Meteorologe Jurik Müller MDR SACHSEN-ANHALT. Das wiederum liege an der Regenschattenwirkung des Harzes. "Es fällt weniger Niederschlag und gibt damit auch weniger Gelegenheit zur Abkühlung."

Meteorologe Jurik Müller Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Unter Umständen könnten auch "föhnische Effekte" hineinspielen, ergänzt Müller. Wenn sich Regenwolken am Harz stauten, regneten sie sich dort ab. Im Flachland bleibe es dagegen trocken. "Wenn die Luft vom Brocken dann in die Täler hinuntersinkt, nimmt sie schneller an Temperatur zu. Das heißt, es wird dann noch wärmer", sagt Müller.



Oft spiele auch der Erdboden eines Orts eine Rolle: "Es gibt bestimmte Farben des Erdbodens, die sich schneller erwärmen", sagt Müller. "Dann wird es über diesem Boden natürlich schneller heiß, als wenn es zum Beispiel ein weißer Boden gewesen wäre." Zudem können hohe Messwerte laut Müller auch mit der Wahl des Standorts der Wetterstation zusammenhängen.

Viel Sonne, sehr wenig Regen im Juli

Sachsen-Anhalt ist in diesem Juli nach Angaben des Deutschen Wetterdients (DWD) Deutschlands sonnenreichstes Bundesland. 340 Stunden hat in diesem Monat die Sonne geschienen. Auf Platz zwei folgt Schleswig-Holstein mit 330 Stunden; Platz drei geht an Brandenburg (325 Stunden).

Zugleich war Sachsen-Anhalt eines der trockensten Bundesländer: Es sind im Juli nur knapp 25 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, genauso wie in Bremen und Nordrhein-Westfalen. In Schleswig-Holstein war in diesem Monat es mit nur 20 Liter Regen auf den Quadratmeter noch trockener.

In Sachsen-Anhalt waren bereits Mai und Juni laut Antje Khamis vom MDR-Wetterstudio zu trocken. Im Landkreis Wittenberg seien im Juni gerade einmal sieben Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Meteorologe Müller geht davon aus, dass es in Zukunft in Sachsen-Anhalt häufiger zu sehr starken Niederschlagsereignissen kommen werde – und zugleich zu längeren Phasen von Trockenheit. "Die räumlich-zeitliche Verteilung der Niederschläge wird sich ungünstiger gestalten."

Rekordwärme seit April

Was die Temperatur angeht, liegt Sachsen-Anhalt im Deutschlandvergleich im Mittelfeld. Durchschnittlich war es im Juli in Sachsen-Anhalt 20,8 Grad Celsius warm – in Berlin waren es 21,5 Grad Celsius.

Deutschlandweit war es in diesem Jahr bereits im April und Mai rekordverdächtig warm: Nach Daten des DWD war es in beiden Monaten seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881 durchschnittlich noch nie wärmer als 2018, berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Auch der Juni und Juli liegen immerhin noch deutlich über den Mittelwerten für diese Monate. Mit einer Durchschnittstemperatur von etwa 20,2 Grad wird dieser Juli voraussichtlich der fünftwärmste seit Messbeginn, schätzt der DWD. Heißer war der Juli nur in den Jahren 1983, 1994, 2006 und 2010.

Hitze bis zum Wochenende

Am Dienstagnachmittag sind laut Wettervorhersage einzelne Hitzegewitter möglich. Im europaweiten Temperaturvergleich liegt Sachsen-Anhalt im Moment gleichauf mit Norditalien und Spanien. Auch nachts fallen die Temperaturen vereinzelt nicht mehr unter 20 Grad Celsius; Meteorologen nennen das Tropennächte.

Für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind in Sachsen-Anhalt 21 bis 18 Grad Celsius angekündigt. Bis zum Wochenende wird sich an den hohen Temperaturen wenig ändern. Die Hitze kommt von einem Tiefdruckgebiet mit dem passenden Namen "Juli".

Mehr zum Thema