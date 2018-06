Bildrechte: dpa

Der Eichenprozessionsspinner und sein Gift Die Raupen des Eichenprozessionsspinners schädigen Bäume und können auch Menschen gefährlich werden. Ihre feinen Härchen lösen Atembeschwerden, Juckreiz und Entzündungen aus. Das in den Brennhaaren enthaltene Nesselgift Thaumetopoein kann auch Schwindel und Fieber verursachen, in Ausnahmefällen droht sogar ein lebensgefährlicher allergischer Schock.



Nachts ziehen die älteren Raupen aus ihren Nestern in Eichen in langen Kolonnen auf Nahrungssuche, daher hat der Schmetterling seinen Namen. In den vergangenen Jahren hat sich der unscheinbare kleine Nachtfalter immer weiter ausbreiten können. Experten machen dafür die gestiegenen Temperaturen vor allem im Frühling verantwortlich.



Die Larven schlüpfen in der Regel ab Ende April. Nach der zweiten Häutung entwickeln sich die Brennhaare und können vom Wind weit verteilt werden. Auch nach Jahren behalten sie ihre Wirkung. Deshalb raten die Behörden, befallene Gebiete zu meiden. Quelle: dpa