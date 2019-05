12 Minuten – so viel Zeit soll höchstens vergehen, bis ein Rettungswagen in Sachsen-Anhalt am Einsatzort eintrifft. Erreicht werden soll dieser Wert in 95 Prozent aller Fälle. So steht es in § 7 des Rettungsdienstgesetzes (RettDG LSA). In der Realität wurde diese Richtgröße im vergangenen Jahr allerdings in keinem Kreis oder einer kreisfreien Stadt erreicht: