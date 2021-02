Wer wilde Tiere sehen will, findet die längst nicht nur im Wald, auf dem Land oder im Zoo. Fuchs, Reh und Nutria fühlen sich mittlerweile in den Städten pudelwohl. So kann es Sparziergängern auf dem Friedhof Dessau gut und gern passieren, dass ein Reh an ihnen vorbeihirscht. Bildrechte: MDR/Simank-Film