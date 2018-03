Forschung Hinweise auf NS-Raubgut in Bibliotheken entdeckt

So läuft die Recherche Die fünf Historikerinnen haben ihre Arbeit in fünf Bibliotheken in Sachsen-Anhalt im Sommer 2017 begonnen – in Magdeburg, Sangerhausen, Dessau-Roßlau, Zerbst und Wernigerode. Ihr Ziel: Mit einem sogenannten Erstcheck mögliche Hinweise auf NS-Raubgut zu finden und dessen Spur weiter zu verfolgen. Finanziert wurde der Erstcheck vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, das seinen Sitz in Magdeburg hat.