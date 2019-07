Nachdem erst gestern ein neuer Hitzerekord in Deutschland aufgestellt wurde, werden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) heute noch höhere Temperaturen erwartet. Spitzenreiter in Sachsen-Anhalt war am Mittwoch Bernburg. Nach vorläufigen Angaben des DWD wurden am Nachmittag 37,2 °C gemessen.

Am Donnerstag ist vor allem der Harz sehr warm in den Tag gestartet. Die vorläufigen Messdaten des DWD, die mit 2 bis 3 Stunden Verzögerung abrufbar sind, zeigen für 08.50 Uhr folgende Spitzen-Temperaturen in Sachsen-Anhalt an:

Huy-Pabstorf (Harz) : 33,2 °C

Quedlinburg (Harz): 32,9 °C

Osterfeld (Burgenlandkreis): 32,5 °C

Bernburg (Salzlandkreis) : 32,4 °C

Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel): 32,1 °C

Sachsen-Anhalts Hitzerekorde