In Bad Lauchstädt stieg die Temperatur am Mittwoch auf 37,2 Grad Celsius. (Symbolbild)

In Bad Lauchstädt stieg die Temperatur am Mittwoch auf 37,2 Grad Celsius. (Symbolbild)

In Bad Lauchstädt stieg die Temperatur am Mittwoch auf 37,2 Grad Celsius. (Symbolbild) Bildrechte: imago images / onemorepicture

Hitzerekord Heißester Junitag aller Zeiten

Hauptinhalt

In Sachsen-Anhalt gibt es einen neuen Hitzerekord: In Bad Lauchstädt wurden am Mittwoch 37,2 Grad gemessen. So heiß war es im Juni in Sachsen-Anhalt seit Beginn der Wetteraufzeichnung noch nie.