Eine spezielle Form des Panoramas ist das Planeten-Foto: Was macht ein gutes Planeten-Foto aus?

Es sollten so viele Informationen wie möglich in einem solchen Bild stecken. Die Menschen sollen rätseln, wenn sie davor stehen und mal eine andere Sichtweise bekommen, weil sie solche Bilder selten sehen. Wenn jemand vor so einem Bild steht, kann er sich meist nicht orientieren und erkennen, was das ist. Deswegen ist es wichtig, ein bekanntes Gebäude zu fotografieren, damit die Leute es erkennen.

Wie entsteht ein Planeten-Foto?

Mit meiner Kamera und dem Nodalpunktadapter mache ich acht Aufnahmen in 360 Grad. Alle 40 Grad rastet die Kamera im Adapter ein und ich habe die nächste Stellung für ein Foto. Dann muss natürlich noch ein Foto nach oben und unten machen. Der ganze Vorgang dauert rund zehn Minuten.

Bearbeiten Sie Ihre Bilder hinterher?

Jedes Bild wird immer noch einmal bearbeitet: dementsprechend Kontrast, Helligkeit und Verzerrung angepasst. In einem Panoramaprogramm werden die Planeten dann zusammengesetzt. Danach muss ich dann die einzelnen Übergänge bearbeiten, damit man die Schnitte zwischen den Bildern nicht sieht. Kleinigkeiten muss man immer machen. Zum Beispiel muss ich das Stativ am Boden wegretuschieren. Drei bis vier Stunden sitze ich schon an einem Bild.

Was war Ihr erstes Foto?

Oh, an das erste kann ich mich nicht erinnern. Von diesen Planeten-Fotos habe ich mein erstes vom Hundertwasserhaus in Magdeburg gemacht. Das war im Oktober 2012. Seit dem mache ich solche Bilder. Es macht einfach Spaß, eine solch kleine Kugel zu kreieren. Dirk Wandels erstes Planetenfoto Bildrechte: Dirk Wandel

Ihr Lieblingsmotiv?

Ich fotografiere alles. Ich fotografiere auch gerne Innenräume, weil man auch dort Perspektiven hat. Man kann dann sagen, man war hier. Auch draußen findet man Blickpunkte. Man kann sich überall umschauen. Ich habe da nichts Spezielles. Ich mache nicht nur Panoramen und Planeten, ich mache auch Nacht- oder Makro-Fotografie. Ich bin da vielfältig.

Als Gebäude mag ich den Dom in Magdeburg. Den finde ich sehr interessant – auch dort drinnen zu fotografieren. Das kann ich jedem empfehlen.

Wo fotografieren Sie überall?

Immer den Ort, wo ich auf Reisen bin. Ich war vor kurzem zum Beispiel in Halle und habe bei den Magischen Lichterwelten im Bergzoo Bilder gemacht. Ich bin da nicht beschränkt auf Magdeburg. Ich muss nicht immer wieder das Bild von der Elbe haben. Ich habe überall, wo es die Möglichkeit gibt, die Kamera dabei.

Mit welcher Kamera fotografieren Sie?

Mit einer Canon 5D, mit einem Fisheye-Objektiv und einem Nodalpunktadapter mache ich die Planetenbilder.

Bildrechte: Dirk Wandel Das ist Dirk Wandel Dirk Wandel, 51 Jahre, kommt aus Magdeburg und arbeitet als Maschinenbediener. In seiner Freizeit macht er schon seit vielen Jahren Fotos. Sein Steckenpferd sind dabei Panoramen und vor allem Planeten-Fotos. Er ist Mitglied in einem Fotoclub, hatte schon eine eigene Ausstellung mit seinen Bildern. Außerdem arbeitet er mit einer Webagentur zusammen, für die er virtuellen Panoramen erstellt.

