Nach dem Frost der vergangenen Tage klettern die Temperaturen in Sachsen-Anhalt wieder in den Plus-Bereich. Wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte, folgt nach einer kalten Polarfront, die das Wetter bestimmte, nun eine Warmfront. Die milden Temperaturen bringen die Schneemassen zum Schmelzen. Durch das einsetzende Tauwetter kann es an einigen Flüssen zu Hochwasser kommen. Das teilte der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt mit.