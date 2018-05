MDRklärt So heiratet Sachsen-Anhalt

Zur Hochzeit soll das Wetter schön sein – so zumindest könnte man beim Blick in die Statistik vermuten. Seit 1990 war in Sachsen-Anhalt der beliebteste Hochzeitsmonat stets einer der Monate Mai, Juni, Juli, August. Also genau da, wo es am wahrscheinlichsten warm und sonnig ist. Der Monat Mai – den sich ja auch das royale Hochzeitspaar ausgesucht hat – war in Sachsen-Anhalt von 1993 bis 1997 der beliebteste Hochzeitsmonat.