ADAC-Studie Sachsen-Anhalter zahlen am meisten für Benzin

Johannes Boos, ADAC Bildrechte: ADAC

Club-Sprecher Johannes Boos sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch zu dem Vergleich: "Grundsätzlich kann man sagen, dass in Stadtstaaten wie Hamburg oder Bremen mit einer höheren Tankstellendichte die Konkurrenzsituation eine andere ist, als in Flächenländern". In Sachsen-Anhalt spiele mit hinein, dass es Regionen mit einer geringen Dichte an Tankstellen gibt. "Das macht sich beim Preis bemerkbar", so Boos. Der Sprecher wies darauf hin, dass die Auswertungen des ADAC jeweils Momentaufnahmen seien. "Die Preise schwanken in den Bundesländern von Tag zu Tag." Allerdings sei Benzin der Sorte Super E10 in Sachsen-Anhalt am Dienstag mit durchschnittlich 1,326 Euro pro Liter bundesweit am teuersten gewesen. In Hamburg kostete der Liter im Schnitt sieben Cent weniger.