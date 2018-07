Landesamt für Umweltschutz Erhöhte Ozonwerte in Sachsen-Anhalt

Das Landesamt für Umweltschutz in Sachsen-Anhalt hat vor einer erhöhten Ozon-Konzentration in der Luft gewarnt. Wegen der sommerlichen Wetterlage sind am Donnerstag Werte über dem Schwellenwert von 180 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft erreicht worden. Das teilte die Behörde in Halle mit. Am höchsten war der Wert in Wittenberg. Dort wurden 194 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen. Erhöhte Werte gab es aber auch in Halle, Magdeburg, Halberstadt, Bitterfeld-Wolfen, auf dem Brocken und in der Goldenen Aue.