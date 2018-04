Kriminalität Diebstähle von Baustellen in Millionenhöhe

So gesichert kann eine Baumaschine kaum geklaut werden. Bildrechte: IMAGO

Fast jeder zweite Baustellendiebstahl wurde im Raum Magdeburg verübt. Mehr als 16 Prozent aller Fälle wurden zudem in der Landeshauptstadt selbst registriert. Allerdings werde in der Region auch generell am meisten gebaut, so Momberg.



Die Aufklärungsquote ist 2017 leicht gesunken. 2016 wurden noch 13,3 Prozent der Fälle gelöst, 2017 waren es 12,7 Prozent. Die wenigsten Diebstähle wurden im Raum Magdeburg aufgeklärt, dort lag die Quote bei elf Prozent. In Dessau-Roßlau und Halle lag die Quote mit etwas mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt für Sachsen-Anhalt.