Was bedeutet das dementsprechend für die Medienlandschaft in Sachsen-Anhalt?

Ich denke mal, dass die überregionale Berichterstattung der beiden Zeitungen, die bisher noch völlig unterschiedlich ist, angeglichen werden wird, indem eben demnächst aus einer Redaktion für beide Zeitungen Stoffe geliefert werden. Also werden die Leser in beiden Zeitungen – mindestens in Teilen – demnächst identische Berichterstattung vorfinden.

In Sachsen-Anhalt gibt es dann nur noch einen Zeitungsverlag. Gibt es so eine Situation in anderen Bundesländern auch?

In großen Flächenländern kennen wir das so nicht, im kleinen Saarland gibt es das schon seit Jahrzehnten. Aber in den anderen Flächenländern existieren eben überall mehrere Zeitungen, und zwar aus unterschiedlichen Verlagen und Verlagsgruppen. Also solch eine hohe Konzentration, die ist schon ungewöhnlich. Und es bleibt natürlich auch abzuwarten, ob das Bundeskartellamt, das eine solche Fusion zu prüfen hat, diesem Kauf zustimmen wird.

Wird es Ihrer Meinung nach überhaupt möglich sein, dass das Monopol entsteht?

Das Bundeskartellamt muss dem Kauf der MZ durch den Bauer-Verlag noch zustimmen. (Archivbild) Bildrechte: dpa Ja, wenn man die Spruchpraxis der letzten Jahre vom Bundeskartellamt sieht, muss man befürchten, dass sie hier keine Einschränkungen vornehmen. In früheren Jahren hat das Bundeskartellamt sich immer leiten lassen von der Maxime: 'Nachbarschaftszeitungen sollten nicht voneinander aufgekauft werden.' Also potentieller Wettbewerb zwischen Nachbarschaftszeitungen ist gegeben und dieser soll nicht verhindert werden durch den Besitz durch einen Verlag. Aber in jüngster Zeit hat das Amt eben oft anders entschieden. Insofern muss man befürchten, dass dieser Deal von den Kartellrichtern akzeptiert wird.

Ist denn diese publizistische Konzentration im Zeitungsmarkt einer Gefahr für die Meinungsvielfalt oder auch für die Demokratie?

Ja, sicher. Wir leben davon, dass wir eben Gewaltenteilung in allen Bereichen haben. Das heißt natürlich auch in der Publizistik. Hier brauchen wir, der Wähler und der Bürger, unterschiedliche Stimmen aus unterschiedlichen Medien. Und das ist künftig wie in Sachsen-Anhalt eben nur noch sehr eingeschränkt gegeben. Also insofern ist die Vielfalt der Presse hier natürlich stark eingeschränkt. Und das, was das Grundgesetz fordert, nämlich eine vielfältige Berichterstattung, die wird es eben nur noch in Teilen, jedenfalls im Zeitungsmarkt, in Sachsen-Anhalt geben.

Gibt es aus Leser-Sicht etwas Positives an dem Verkauf der MZ?

Nein, eigentlich kaum. Für die Leser wird sich nichts ändern. Es wird ja nicht dazu führen, dass etwa die geringeren Stückpreise, die Bauer demnächst mit beiden Zeitungen erzielen kann, an die Leser weitergegeben werden. Also, dass die Preise der Zeitung günstiger würden. Das kann man beileibe nicht erwarten, nein. Aus Leser-Sicht ist dieser Deal ein klarer Verlust.

Bauer und DuMont hatten sich ja die Zeitungslandschaft in Sachsen-Anhalt aufgeteilt: Die MZ ist im Süden, die Volksstimme im Norden. Wie kam es dazu?

Horst Röper hofft, dass die MZ seine redaktionelle Linie beibehalten kann, bezweifelt das aber. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Im Prinzip hat man sich damals nach der Wende an den Gegebenheiten des Marktes in der ehemaligen DDR orientiert. Diese beiden großen Bezirkszeitungen sind in ihrem Verbreitungsgebiet annähernd gleich geblieben. DuMont hat eben schon sehr früh die Mitteldeutsche Zeitung kaufen können. Und Bauer hat die Volksstimme später von der Treuhand-Anstalt übernommen. Und die Treuhand-Anstalt hat damals diese großen, ehemaligen SED-Verlage als Ganzstück verkauft, sie sind nicht aufgeteilt worden. Und das trotz ihrer großen Auflage.

DuMont trennt sich jetzt ja von der MZ, weil die Leserzahlen sinken und das Online-Geschäft bisher nicht ertragreich war. Wie will oder kann Bauer denn damit Geld verdienen?

Wenn man zwei Verlage zusammenführt, hat man natürlich Sparmöglichkeiten, also auf der Verwaltungsebene etwa dadurch, dass bestimmte Bereiche zusammengelegt werden. Beispielsweise die Lohnbuchhaltung nicht mehr einzeln bei zwei Verlagen vorgenommen wird, sondern nur noch an einer zentralen Stelle. Und das setzte sich fort bis hin zu den redaktionellen Kosten. Insofern macht eine solche Übernahme für den Bauer-Konzern schon Sinn.

Wenn Sie der Volksstimme einen Tipp mit auf den Weg geben könnten, was würden Sie sagen, wie sie am besten mit der MZ umgehen soll?

Aus Leser-Sicht natürlich möglichst wenig verändern, das heißt also insbesondere die redaktionelle Linie des Blattes beibehalten und auch die Redaktionsstärken beibehalten. Ob das der Fall sein wird? Da habe ich allerdings erhebliche Zweifel.